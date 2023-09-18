Татарстанец получил от УК 402 тысячи рублей за прорванную в квартире батарею

Вырвавшийся на волю кипяток затопил комнаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле в квартире жителя Татарстана лопнула отопительная батарея. Кипяток залил все что можно. Мужчина основательно потратился на ремонт. Он предъявил претензии по поводу прорыва управляющей компании (УК). Там заявили, что ни в чем не виноваты.

Мужчина не сдался, заказал экспертизу и обратился в суд. Там встали на его сторону и обязали УК заплатить истцу более 402 тысяч рублей. Из них только 241,5 тысячи – это компенсация за траты на ремонт квартиры.

Исполнительный документ об этом поступил приставам. Судебный исполнитель сообщил руководству УК об этом, но там до последнего отказывались от выплаты долга. В итоге пришлось списать деньги прямо со счета компании, в том числе и 28 тысяч рублей исполнительного сбора, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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