Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко об игре с «Витязем»: «Легких матчей не бывает»

Начало игры намечено на 19.30. Фото: ak-bars.ru

В этот понедельник, 18 сентября, в 19.30 на льду «Татнефть Арены» казанский «Ак Барс» примет у себя «Витязь» (Балашиха). Гости приехали в столицу Татарстана явно в не самом лучшем расположении духа. У себя дома они уступили «Северстали» со счетом 0:3 и теперь замыкают турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В этом сезоне «Витязю» не везет. Команда из Балашихи выиграла только один раз у «Адмирала», да и то по буллитам – 2:1.

«Ак Барс», в свою очередь, сейчас занимает вторую строчку в таблице Востока, имея на счету 10 очков. Возможно болельщики казанцев уже настроились на легкую победу. Но тренерский штаб не считает нужным расслабляться в этом матче.

«Легких матчей не бывает. У каждого соперника своя ситуация, свое турнирное положение. Преимущество будет у того, кто лучше настоится и будет сильнее отдаваться», - отметил тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко.

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