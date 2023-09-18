Школьник из Казани стал чемпионом мира по карате-сетокан

Багир является внуком тренера Ралифа Шарафеева. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Школьник из Казани Багир Шарафеев стал чемпионом мира по карате-сетокан. Он является учеником восьмого класса гимназии №175, сообщает пресс-служба мэрии города.

Соревнования состоялись в рамках международного первенства. На нем сборная России заняла все три места на пьедестале. Все три медали были завоеваны впервые за четыре года.

Отмечается, что Багир является внуком тренера по карате Ралифа Шарафеева. Он воспитал двух мастеров спорта международного класса и победителей чемпионатов России, Европы и мира.

Напомним, Рустам Минниханов наградил жителей Татарстана медалями «За доблестный труд».

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