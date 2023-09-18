У молодежи появится возможность пройти стажировку в министерствах Татарстана

Участниками конкурса могут стать лица от 18 до 35 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани принимают заявки на участие в республиканском конкурсе «Вверх». У финалистов появится возможность стажироваться в министерствах и ведомствах Татарстана, сообщают организаторы.

Участниками конкурса могут стать лица от 18 до 35 лет. Для этого нужно иметь одно гражданство и знать государственные языки республики. Заявки принимаются до 6 октября.

На первом этапе пройдет заявочная кампания и отбор кандидатов по анкетам. После состоится развивающая программа и завершится конкурсом для определения финалистов.

Отметим, это мероприятие проводится с 2009 года. В 2023 году на участие в конкурсе подали 422 человека из 20 районов региона. В финал попадут лишь 13 человек.

Напомним, в Казани 22 сентября на фестивале «Аксенов-фест» выступит Лариса Долина.

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