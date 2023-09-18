В Казани из-за иностранных фирм возникли проблемы у 27 котельных на крышах домов

Пути решения проблемы с отоплением таких домов есть, но на это нужны деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

У 7,2 тысячи казанцев, живущих в 27 домах, могут возникнуть проблемы с отоплением. Речь идет о тех домах, которые были построены в 90-е года и на их крышах оборудовали автономные котельные. Дело хорошее, но есть вопрос в износе оборудования и поиске к нему запчастей, отметил на еженедельном совещании в мэрии замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. По его словам, застройщики в погоне за экономией все, что нужно для котельных на крыше, покупали у малоизвестных иностранных компаний – из Венгрии, Румынии и Украины.

Запчасти не добыть не только из-за западных санкций, но и из-за того, что эти фирмы перестали физически существовать. Как отметил Гиниятуллин, данный вопрос можно решить двумя путями. Первый – заменить в котельных на крышах все иностранное оборудование на отечественное, второй – переключить дома к централизованной системе отопления. Вот только все это слишком дорого обойдется. Денег на это пока нет, городские власти ищут откуда их можно взять.

Напомним, что в Казани отопительный сезон 2023/2024 начнется уже в сентябре.

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