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НовостиНедвижимость18 сентября 2023 8:57

В Казани задолженность жителей за ЖКУ составила около 3,9 миллиарда рублей

Чиновники обратились к горожанам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать эти услуги
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
От своевременной оплаты зависит качество содержания домов, а также бесперебойность и надежность коммунального обеспечения.

От своевременной оплаты зависит качество содержания домов, а также бесперебойность и надежность коммунального обеспечения.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Казани на 1 сентября задолженность жителей за жилищно-коммунальные услуги составила около 3,9 миллиарда рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Гиниятуллин обратился к горожанам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать ЖКУ. От этого зависит качество содержания домов, а также бесперебойность и надежность коммунального обеспечения.

Напомним, в Казани в текущем году отопительный сезон стартует в третьей декаде сентября. Котельные готовы, осталось лишь завершить оформление документов.

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