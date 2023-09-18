В Казани с июня инвалиды получили 731 замечание за парковку в неположенных зонах

Бесплатно парковать транспортное средство можно только в местах, обозначенных соответствующей разметкой и дорожными знаками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с июня инвалиды и перевозящие их лица получили 731 замечание за парковку в неположенных местах. Об этом на совещании сообщил начальник управления административными комиссиями города Наиль Биктагиров.

По словам Биктагиров, нарушители получили замечание за неправильную парковку вне зоны действия знака «Парковка для инвалидов». Он уточнил, ошибочно полагать, что эта категория лиц имеет право размещать машину на всем парковочном пространстве бесплатно.

Отметим, бесплатно парковать транспортное средство можно только в местах, обозначенных соответствующей разметкой и дорожными знаками. За первое нарушение водители ограничиваются предупреждением, а за второе - грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Напомним, в Казани мужчину оштрафовали за оскорбление врача детской поликлиники.

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