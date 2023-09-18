Строительство ведется под личным контролем мэра города Наиля Магдеева. Фото: vk.com/dzhamig_mechet

В Набережных Челнах идет подготовка витражей для мечети «Джамиг». В настоящее время там проходят работы по строительству здания.

Специалисты приступили к облицовке стены мечети белым мрамором. На главном корпусе идут кровельные работы. Строительство ведется под личным контролем мэра города Наиля Магдеева.

«Работы выполняются качественно и надежно», - отметили в пресс-службе города.

Помимо этого, рабочие начали изготавливать витражи, которые станут ярким украшением объекта. А в июле на центральный купол мечети «Джамиг» установили полумесяц.

Напомним, в Татарстане увековечат имена благотворителей, помогающих строительству мечети «Джамиг».

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