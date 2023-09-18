Маркус Вендел стал лучшим игроком матча РПЛ с казанским «Рубином»

Вендел провел на поле 70 минут и стал автором двух результативных передач. Фото: fc-zenit.ru

Маркус Вендел стал лучшим игроком матча восьмого тура МИР РПЛ с казанским «Рубином». Он является полузащитником петербургского «Зенита».

Встреча футбольных клубов завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита». Игра состоялась в Казани.

Вендел провел на поле 70 минут и стал автором двух результативных передач. Также он получил желтую карточку.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ. Претенденты выбираются совместно лигой и телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, казанская «Стрела» обыграла «Красный Яр» в финале Кубка России.

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