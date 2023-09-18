Казанская «Стрела» обыграла «Красный Яр» в финале Кубка России

Впервые в новейшей истории клуба «Стрела» добралась до финала PARI Кубка России Фото: принтскрин видео.

В Москве встретились регбийные клубы «Стрела» и «Красный Яр». Игра между ними состоялась в рамках финала Кубка России и завершилась со счетом 23:12 в пользу казанской команды.

Впервые в новейшей истории клуба «Стрела» добралась до финала PARI Кубка России. В четвертьфинале казанцы переиграли московскую «Славу», а в полуфинале «Динамо» (Москва). «Во-первых, я очень рад быть здесь. Для «Стрелы» это первый финал в истории, последние игры мы провели неплохо», - прокомментировал в начале игры главный тренер казанского клуба ДжейПи Нил. Отметим, в 2022 году победителем Кубка России по регби была команда из Красноярска «Енисей».

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