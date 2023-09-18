Телевещание будет недоступно с 9 до 15 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 18 по 22 сентября в 12 районах Татарстана отключат телевещание. Причиной станут профилактические работы.

В первый день, 18 сентября, работы будут проводить на РТС Покровский Урустамак (Бавлинский район) и Азимово-Курлебаш (Камско-Устьинский), на следующий день, 19 сентября — на РТС Муслюмово (Муслюмовский), РТС Старое Шугурово (Лениногорский), Большой Толкиш (Чистопольский) и РТС Пестрецы (Пестречинский). В среду, 20 сентября, профилактика запланирована на РТС Алешкин Саплык (Дрожжановский), Казань-2, Малиновка (Ютазинский).

На РТС Новое Сафарово (Муслюмовский район), Симетбаш (Арский), Ленино (Новошешминский) и Первое Мая (Азнакаевский) работы будут проводить 21 сентября, а на следующий день — на РТС Апастово.

Как уточнили в Минцифры РТ, телевещание будет недоступно с 9 до 15 часов.

Ранее телевещание отключали в трех районах Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram