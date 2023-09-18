Глава Татарстана поздравил «Стрелу» с победой в Кубке России по регби

На награждении присутствовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: принтскрин видео.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил «Стрелу» с победой в Кубке России по регби. Казанский клуб в финальном поединке, который состоялся в Москве, одолел «Красный Яр» из Красноярска со счетом 23:12.

«Наш регбийный клуб „Стрела“ впервые в истории взял Кубок России! Поздравляю!» — написал Минниханов в своем канале.

Примечательно, что на награждении присутствовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Победители получили кубок из его рук.

Ранее мы сообщали, что «Рубин» разгромно проиграл «Зениту».

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