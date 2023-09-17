«Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 3:0

Матч состоялся в столице Татарстана Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил казанский «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ. Матч состоялся в столице Татарстана, он завершился со счетом 3:0.

Первый гол на восьмой минуте забил форвард Вильзон Изидор. На 55-й минуте второй мяч в ворота «Рубина» отправил нападающий Матео Кассьерра. Спустя через четыре минуты гол организовал полузащитник Клаудиньо.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 13-е место, «Зенит» - второе.

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