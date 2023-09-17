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НовостиСпорт17 сентября 2023 13:02

В стартовый состав «Зенита» на матч против «Рубина» вошел Вильсон Изидор

Эта игра станет первой для форварда за клуб из Санкт-Петербурга
Адам САГАЛ
Изидор перешел из московского «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды

Изидор перешел из московского «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды

Фото: ФК "Зенит"

В стартовый состав «Зенита» на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина» из Казани вошел французский футболист Вильсон Изидор. Игра станет первой для форварда за команду из Санкт-Петербурга.

Изидор перешел из московского «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды с обязательством последующего выкупа трансфера.

В свою очередь Лазар Ранджелович проведет первый матч за команду из Казани.

Игра начнется в столице Татарстана 17 сентября в 16:30.

Ранее мы сообщали, что в Казани в день матча «Рубин» - «Зенит» ограничат продажу алкоголя.

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