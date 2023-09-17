Жителям Татарстана рассказали о разводе без согласия супруга

Развод можно оформить, если один из супругов сменит пол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оформить развод можно даже без согласия одного из супругов. Об этом напомнили жителям Татарстана.

В частности, расторгнуть брак можно в случае, если суд признал пропавшим без вести одного из супругов. Также развестись можно, если супруг осужден на срок более трех лет.

Как пишет «Парламентская газета», развод можно оформить, если один из супругов сменит пол, будет признан недееспособным или скончается.

Ранее мы сообщали, что депутаты из Татарстана поддержали запрет усыновлять детей лицам, сменившим пол.

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