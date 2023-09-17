В Татарстане выросла младенческая смертность

За отчетный период в республике скончались 66 младенцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане с января по июль текущего года выросло количество фактов младенческой смертности. Данные опубликовал Росстат.

За отчетный период в республике скончались 66 младенцев, в статистику включены дети до года. Показатель на 3,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Младенческая смертность выросла также в Пензенской, Оренбургской и Ульяновских областях, Марий Эл.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах врачи опубликовали ролик с оставшимся без мамы младенцем.

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