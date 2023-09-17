Татарстан на строительство модульных отелей получит более 209 млн рублей

В минувшем году на строительство модульных отелей было направлено 4,2 миллиарда рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Татарстан на строительство модульных отелей получит более 209 миллионов рублей субсидии. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным.

В целом деньги направлены в 58 субъектов страны, они будут получены в течение 2023 и 2024 годов. Благодаря реализации инвестиционных проектов будут созданы новые рабочие места и комфортные условия для отдыха туристов.

В минувшем году на строительство модульных отелей было направлено 4,2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году в Иннополисе достроят первый в России роботизированный отель.

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