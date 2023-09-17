Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поздравил Валентина Ваду с переходом в «Рубин»

Ранее 27-летний спортсмен выступал за испанскую «Сарагосу». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

С переходом в казанский «Рубин» Валентина Ваду поздравил Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Ролик с видеозвонком Вады и Нуньеса опубликовала пресс-служба команды.

«Я уже здесь – в «Рубине», уже в России. Вперед «Рубин», – обратился к приятелю Вада

«Поздравляю тебя, брат. Очень рад за тебя», – поддержал товарища Нуньес.

Контракт «Рубина» с Вадой заключен до середины 2025 года. Футболист из Аргентины перешел в клуб из Татарстана на правах свободного агента.

До этого 27-летний спортсмен выступал за испанскую «Сарагосу».

Ранее мы сообщали, что в Казани в день матча «Рубин» - «Зенит» ограничат продажу алкоголя.

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