В Татарстане годовой план по строительству ФАПов выполнен на 97%

Одновременно с этим в республике идет строительство поликлиник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане продолжают строить фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Уже сдано 53 объекта. Это 97% от плана на 2023 год, сообщил на республиканском совещании глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин.

По его данным, осталось достроить еще семь ФАПов. К слову, столько же было сдано за две последние недели. Так, что в Татарстане этот план могут выполнить на 100% раньше положенного. Кроме возведения ФАПов, в республике идет строительство четырех поликлиник. Работы там выполнены на 84%.

Напомним, что в Татарстане с начала 2023 года сдано более 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Это 93% от намеченного.

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