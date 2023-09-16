Рустам Минниханов вручил лесникам Татарстана новую спецтехнику

Глава республики отметил, что он сам из семьи лесника и знает насколько важна эта работа. Фото: rais.tatarstan.ru

В субботу, 16 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил лесников республики с их профессиональным праздником. Также он вручил им новую спецтехнику - 32 трактора «Беларус» с лесозаготовительным оборудованием.

«Новая универсальная техника будет очень полезна в вашей работе. Я сам из семьи лесника и знаю сложность и важность этой работы. Мне самому довелось поработать в леспромхозе. Лес - наше богатство и важно его беречь», - сказал во время церемонии Рустам Минниханов.

Напомним, ранее в субботу глава региона поручил чиновникам обратить внимание на проблему уличного освещения и на контроль за разумными ценами во время сельхозярмарок.

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