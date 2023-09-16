В Татарстане при хлопке газа в квартире пострадали два человека

Ударной волной были выбиты стекла в окнах. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 16 сентября, в 15.02 в экстренные службы Елабуги поступила информация о пожаре в доме №49 на улице Большая Покровская. Там произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгорании на предварительной площади два квадратных метров, сообщает МЧС Татарстана.

«Прибывшие на место происшествия пожарные быстро все потушили», - отметили в ведомстве.

Было установлено, что в газифицированном доме хлопок произошел в квартире, где в тот момент не было людей. Оказалось, что соседи на втором этаже решили прикурить сигарету. Ударной волной была повреждена дверь и выбиты стекла в окнах, несущие конструкции устояли. Пострадали два человека, детей среди них нет. Их с ожогами доставили в местную больницу. В причинах произошедшего сейчас разбираются специалисты.

После хлопка произошел пожар, который быстро удалось потушить. Фото: МЧС Татарстана

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