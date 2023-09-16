На «Играх будущего» в Казани в список дисциплин не попали фиджитал-шахматы

Для шахмат пока не успели придумать смотрибельную версию соревнования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разрабатываемая сейчас версия фиджитал-шахмат так и не попала в список дисциплин «Игр будущего», который пройдут в Казани.

«В основной программе их нет. До этого были попытки сделать шахматный «армагеддон» и «быстрые шахматы». Вот только смотрибельную версия пока создать не удалось», - цитирует ТАСС руководителя проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Вместо этого, по его словам, фиджитал-шахматы будут представлены в демо-зоне «Город будущего». Напомним, первые в мире «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году с 23 февраля по 2 марта на 12 спортивных объектах. Будут представлено более 20 дисциплин, в которых реальные состязания совмещены с противостоянием на виртуальном поле – на компьютере.

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