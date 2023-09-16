Казань вошла в топ-10 городов России по числу авиарейсов в Москву

Казань по этому показателю расположилась на шестом месте. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В рейтинге городов России по наибольшему числу авиарейсов в Москву Казань вошла в топ-10, заняв шестое место. За лето было совершено свыше 1 632 перелетов, сообщает пресс-служба столица Татарстана.

На первом месте оказались Сочи с 3 525 совершенными авиарейсами, на втором - Санкт-Петербург (3 142 перелетов), на третьем – Калининград (2 260 перелетов).

Отметим, в 2024 году в аэропорту Казани начнут строить новый терминал, который по площади будет в два раза больше уже существующих. Благодаря ему воздушная гавань сможет принять более пяти миллионов пассажиров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram