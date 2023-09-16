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НовостиОбщество16 сентября 2023 12:44

Казань вошла в топ-10 городов России по числу авиарейсов в Москву

За прошедшее лето было совершено свыше 1,6 тысячи перелетов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Казань по этому показателю расположилась на шестом месте.

Казань по этому показателю расположилась на шестом месте.

Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В рейтинге городов России по наибольшему числу авиарейсов в Москву Казань вошла в топ-10, заняв шестое место. За лето было совершено свыше 1 632 перелетов, сообщает пресс-служба столица Татарстана.

На первом месте оказались Сочи с 3 525 совершенными авиарейсами, на втором - Санкт-Петербург (3 142 перелетов), на третьем – Калининград (2 260 перелетов).

Отметим, в 2024 году в аэропорту Казани начнут строить новый терминал, который по площади будет в два раза больше уже существующих. Благодаря ему воздушная гавань сможет принять более пяти миллионов пассажиров.

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