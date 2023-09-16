Эммануил Виторган в Менделеевске на «Пастернаковских чтениях»: «Я совершенно потрясен»

Чтения проходят в субботу и воскресенье. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В эти выходные в татарстанском Менделеевске проходит масштабное литературное событие «Пастернаковские чтения». В специально отстроенном не имеющим аналогов в России куполе «Атмосфера» начали читать лекции, зазвучали стихи. Среди приглашенных гостей Эммануил Виторган. Он со всеми поделился своими впечатлениями о мероприятии и городе.

«Я совершенно потрясен. То, что происходит - это здорово», - сказал народный артист России.

Отметим, «Пастернаковские чтения» будут проходить в Менделеевске и в воскресенье, 17 сентября. Считается, что именно в этом городе писатель Борис Пастернак избрал для себя основным путем творческой деятельности литературу.

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