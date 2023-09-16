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НовостиОбщество16 сентября 2023 10:00

В Татарстане с начала 2023 года сдали более 2,8 млн квадратных метров жилья

Это 93% от запланированного
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Построено 177 многоквартирных домов.

Построено 177 многоквартирных домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждую неделю в Татарстане строители сдают в эксплуатацию готовые дома. Как сообщил на республиканском совещании глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин, с начала года в эксплуатацию было введено 2 884 000 квадратных метров жилья, что составляет 93% от запланированного.

Так, было сдано 142 дома с коммерческим жильем – 80,5% от намеченного на 2023 год, 35 по соципотеке – 81% от плана. Что касается строительства частных домов, тот тут годовой план уже перевыполнен на 6% - построена более 1,6 миллиона квадратных метров жилья.

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