В Казани в два раза хотят увеличить мощности мусороперегрузочной станции

Речь идет о пункте сортировки отходов на улице Васильченко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца сентября 2023 года в Казани хотят более чем в два раза увеличить мощности мусороперегрузочной станции, которая находится на улице Васильченко.

Сейчас в этот пункт сортировки в сутки поступает 240 тонн отходов. На переработку из них выбирают 20 тонн. По расчетам гендиректор регоператора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова, если нарастить этот объем до 35-40 тонн, то благодаря этому на полигон не поступит до 600 тонн отходов.

Чтобы достичь этих показателей, было принято решение введение на мусороперегрузочной станции ночной смены.

Но все же горожанам лучше самим заняться раздельным сбором отходов перед тем, как выбросить их. Напомним, мэрия Казани лоббирует в правительстве Татарстана создание нормативного акта, который обяжет население делать это.

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