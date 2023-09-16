Минниханов обратил внимание на жалобы татарстанцев по поводу уличного освещения

По словам главы региона, уличное освещение напрямую влияет на безопасность людей. Фото: rais.tatarstan.ru

В субботу, 16 сентября, на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что с наступлением осени все большую актуальность приобретает вопрос с уличным освещением. В регионе наблюдаются перебои в его работе, что не дает людям безопасно передвигаться по вечерам.

Как отметил Минниханов, с 1 сентября в системы «Народный контроль» и «Инцидент менеджмент» поступило 320 жалоб на проблему с уличным освещением.

«Все пути, ведущие к детским садам, школам, спортивным, молодежным и социальным учреждениям, должны быть освещены. Нужно внимательно за этим следить», - обратил глава Татарстана на это внимание руководителей районов.

Мало того, Рустам Минниханов также дал поручение чиновникам оперативно реагировать на обращения населения.

«Важно усилить мониторинг освещенности основных городских магистралей и пешеходных переходов. В последнее время у нас много наездов на пешеходов. Поэтому пешеходный переход должен быть понятен, правильно обозначен и освещен», - отметил глава региона.

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