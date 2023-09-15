В Татарстане упал мотодельтаплан, пилот погиб

Падение произошло вечером в пятницу.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером в пятницу, 15 сентября, в Менделеевском районе на территории села Бизяки в районе улицы Набережная упал мотодельтаплан, сообщает МЧС Татарстана.
«В результате падения погиб 57-летний пилот», - уточнили в ведомстве.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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