В Татарстане упал мотодельтаплан, пилот погиб

Падение произошло вечером в пятницу. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 15 сентября, в Менделеевском районе на территории села Бизяки в районе улицы Набережная упал мотодельтаплан, сообщает МЧС Татарстана.

«В результате падения погиб 57-летний пилот», - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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