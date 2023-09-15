В Казани певицу Флеру Сулейманову похоронили на кладбище «Курган»

Народная артистка Татарстана скончалась на 85 году жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 15 сентября, на территории казанской мечети «Аль-Марджани» прошло прощание с певицей, народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой. Проводить ее в последний путь пришли родственники, близкие, коллеги и поклонники.

Напомним, Флера Сулейманова скончалась 14 сентября на 85 году жизни. Артистку после церемонии прощания похоронили на аллее деятелей искусства кладбища «Курган».

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