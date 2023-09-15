В Казани на конгресс урологов собрались более двух тысяч специалистов

Целью конгресса является оказание поддержки образовательного и профессионального уровня отечественных специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на XIII Конгресс Российского общества урологов собрались более двух тысяч специалистов. Мероприятие состоялось в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба медуниверситета.

По словам председателя общества Петра Глыбочко, это серьезный показатель, который говорит о том, что присутствующие объединены единой целью. Участники познакомились с инновациями и новейшими исследованиями в этой области.

В мероприятии приняли участие отечественные врачи и приглашенные гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Отметим, целью конгресса является оказание поддержки образовательного и профессионального уровня отечественных специалистов.

Напомним, казанские ученые выявили, как лечить «злой» рак молочной железы.

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