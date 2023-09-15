В Татарстане за год количество соискателей на одну вакансию уменьшилось в 2 раза

Самая высокая конкуренция зафиксирована в сфере искусства, развлечения и массмедиа. Фото: Иван Макеев

В Татарстане за год количество соискателей на одну вакансию уменьшилось в два раза. Об этом на круглом столе сообщила директор казанского филиала hh.ru Альбина Султанова.

В июне 2023 года на одну вакансию пришлось 2,8 соискателя. А в мае прошлого года и январе 2021 года показатель был 5,2 и 5,1 соискателя соответственно. В настоящее время порог находится на самом низком уровне.

При этом самая высокая конкуренция зафиксирована в сфере искусства, развлечения и массмедиа. В этом направлении приходится 13,9 резюме на одну вакансию. Также в топ-5 вошли менеджмент; стратегия, инвестиции, консалтинг, маркетинг, реклама и пиар, административный персонал. А в антирейтинге оказались автомобильный бизнес, розничная торговля, рабочий персонал и медицина.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram