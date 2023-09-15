Все собранные грибы необходимо в этот же день перебрать и переработать.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Роспотребнадзор Татарстана напомнил о правилах сбора и приготовления грибов.
В первую очередь в ведомстве подчеркнули, что грибы не следует есть беременным и кормящим женщинам, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, детям и пожилым людям.
Чтобы избежать отравления, специалисты посоветовали собирать только хорошо знакомые виды грибов, вдали от дорог, в плетенные корзины – так они дольше сохранят свежесть.
Все собранные грибы необходимо в этот же день перебрать и переработать.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане пропавших в лесу грибников нашли с помощью служебных собак.
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