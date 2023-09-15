Все собранные грибы необходимо в этот же день перебрать и переработать. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Роспотребнадзор Татарстана напомнил о правилах сбора и приготовления грибов.

В первую очередь в ведомстве подчеркнули, что грибы не следует есть беременным и кормящим женщинам, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, детям и пожилым людям.

Чтобы избежать отравления, специалисты посоветовали собирать только хорошо знакомые виды грибов, вдали от дорог, в плетенные корзины – так они дольше сохранят свежесть.

Все собранные грибы необходимо в этот же день перебрать и переработать.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане пропавших в лесу грибников нашли с помощью служебных собак.

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