Банки расширяют программы кредитования китайских автомобилей

Россияне все больше доверяют китайским авто и считают их достойной заменой ушедших иномарок. В связи с чем доля китайских автомобилей растет как в российском авторитейле, так и в кредитных продажах банков. Так, по результатам регистраций легковых автомобилей за 8 месяцев 2023 года китайские марки занимают 47% в продажах новых легковых авто по сравнению с 13% за аналогичный период годом ранее.

Специальные кредитные программы на покупку китайских авто есть у многих российских банков – Открытие, Росбанк, Уралсиб. Логично, что расширение финансовых предложений в связи с усиливающейся конкуренций китайских автоконцернов – логичный тренд на банковском рынке

Кстати, в кредитных выдачах банка «Открытие» за 2023 год уже каждый третий новый финансируемый автомобиль родом из Китая. Ставки по программе на покупку китайских авто варьируются в зависимости от суммы первоначального взноса, размера автокредита и наличия дисконта при оформлении ставки автомобилиста.