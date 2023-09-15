Модель Соборной мечети в Казани получила премию Architizer Vision Awards

Мечеть на 10 000 верующих построят на воде, в точке слияния Волги и Казанки. Фото: architizer.com

Авторы проекта Соборной мечети Казани, которую собираются построить на территории Адмиралтейской слободы, создали ее макет, состоящий из более чем 1 000 деталей. Эта модель тут же получила премию Architizer Vision Awards, сообщает мэрия Казани. Ее присуждают лучшим архитектурным макетам и фотографиям будущих зданий.

Напомним, изначально строить Соборную мечеть Казани на 10 000 верующих планировали на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай». Но из-за ряда объективных причин от этого места отказались. В итоге мечеть построят в Адмиралтейской слободе столицы Татарстана, по сути, на воде, в точке слияния Волги и Казанки. По проекту ее минарет будет олицетворять маяк веры.

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