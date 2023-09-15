Завершат ремонт моста к 15 октябрю. Фото: kzn.ru

В Казани мост по улице Назарбаева отремонтирован на 84%. Все работы там планируют завершить до 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе масштабной реконструкции количество полос на мосту увеличили с шести до восьми. При этом несущая нагрузка вырастет до 25 тонн на ось. Также там расширят пешеходные зоны, обустроят велодорожки.

Отметим, об аварийности моста стало известно в 2019 году. Тогда объект собирались отремонтировать до 2024 года.

Напомним, на мосту по улице Назарбаева завершены основные работы. В том числе, обустроены две опоры смонтированы пролетные строения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram