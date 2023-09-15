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НовостиАвто15 сентября 2023 8:09

В Казани на частных заправках заканчивается бензин

Эта информация расстроила местных жителей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Водители подумывают сменить АЗС.

Водители подумывают сменить АЗС.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани на частных заправках заканчивается бензин. Об этом в городских телеграм-каналах сообщили местные жители.

Так, одна из сетей заправок на своей официальной странице заявила, что приостанавливает продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Информацию об их появлении они обещают сообщить отдельно.

Водители расстроены, так как не смогут потратить накопленные бонусы, если только купят на них булочку или кофе.

Напомним, в Татарстане снова растут цены на бензин всех марок.

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