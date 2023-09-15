В Набережных Челнах врачи опубликовали ролик с оставшимся без мамы младенцем

Новорожденный был отправлен в Дом ребенка. Фото: vk.com/kdmc_chelny

В Набережных Челнах врачи Камского детского медицинского центра опубликовали ролик с оставшимся без мамы младенцем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники надеются, что за ребенком придут родители. Они одели малыша, вещи которые были связаны волонтерами клуба «28 петель». После новорожденный был отправлен в Дом ребенка.

«Мы искренне верим, что у нашего малыша будет счастливая жизнь. И что мама придет. Та самая! С самыми ласковыми руками, самой нежной улыбкой и самым любящим сердцем», - прокомментировали ситуацию медицинские сотрудники.

Напомним, в Чебоксарах новорожденная девочка получила редкое и «солнечное» имя.

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