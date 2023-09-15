В реестр Татарстана включат еще десять объектов нематериального достояния

В настоящее время в реестре размещена информация о 88 объектах нематериального этнокультурного достояния.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В реестр Татарстана включат еще десять объектов нематериального этнокультурного достояния. Об этом на заседании сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.
По словам Аюповой, министерство разработало положение о реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. В ближайшее время поступят предложения от научных и культурных сообществ по кандидатурам для формирования состава экспертного совета по их оценке и отбору.
Отметим, в настоящее время в реестре размещена информация о 88 объектах. Целью проекта является создание правовой и организационной основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей в России, а также сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.
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