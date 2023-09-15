В реестр Татарстана включат еще десять объектов нематериального достояния

В настоящее время в реестре размещена информация о 88 объектах нематериального этнокультурного достояния. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реестр Татарстана включат еще десять объектов нематериального этнокультурного достояния. Об этом на заседании сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

По словам Аюповой, министерство разработало положение о реестре объектов нематериального этнокультурного достояния. В ближайшее время поступят предложения от научных и культурных сообществ по кандидатурам для формирования состава экспертного совета по их оценке и отбору.

Отметим, в настоящее время в реестре размещена информация о 88 объектах. Целью проекта является создание правовой и организационной основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей в России, а также сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram