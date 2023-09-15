Шаймиев побывал на выставке «Вышитая карта Татарстана»

Как отметил Шаймиев, мастера взыскательно подошли с точки зрения предназначения карт. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев побывал на выставке «Вышитая карта республики». Презентацию экспоната провела глава Минкульта Ирада Аюпова.

Идея создания карты возникла после презентации «Вышитой карты России» в декабре 2022 года. В ее создании приняли участие народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники. По итогам каждый муниципалитет смог продемонстрировать свой стиль традиционной вышивки.

Как отметил Шаймиев, мастера взыскательно подошли с точки зрения предназначения карт. Это станет шагом к возрождению многонационального нематериального культурного наследия.

Напомним, Рустам Минниханов поручил создать в парке Победы мемориальную зону.

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