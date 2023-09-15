Казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3

Следующая игра пройдет в 17:00 16 сентября. Фото: www.ak-bars.ru

В Уфе в четверг, 15 сентября, встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Игра между ними состоялась в рамках первой лиги «Зеленого дерби» и завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев поля.

В этом матче у «Ак Барса» отличились нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев. А у соперников сильнейшими игроками стали нападающие Вячеслав Лещенко и Иван Дроздов.

"Обе команды готовились к этому матчу, хотели победить, показать хороший хоккей. Много удалось, но к сожалению, мы упустили своё меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило", - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Следующая игра пройдет в 17:00 16 сентября. «Ак Барс» сыграет с «Торпедо» в Казани.

Напомним, перешедший в «Родину» полузащитник Солтмурад Бакаев обратился к болельщикам «Рубина».

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