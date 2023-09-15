Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»

Встреча закончилась победой уфимцев со счетом 3:2
Фото: Ак Барс
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды после проигрыша в гостевом матче против «Салавата Юлаева».
«Обе команды готовились к этому матчу, хотели победить, показать хороший хоккей. Много удалось, но, к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило», — пояснил Билялетдинов.
Встреча закончилась победой уфимцев со счетом 3:2. Шайбы на счету Дмитрия Кагарлицкого, Станислава Галиева, Вячеслава Лещенко (дубль) и Ивана Дроздова.
В следующем матче, 16 сентября, барсы примут дома «Торпедо».
Ранее мы сообщали, что в Казани «Ак Барс» сенсационно проиграл «Сочи».
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