ФК «Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Николы Чумича

Ранее 24-летний спортсмен выступал за «Войводину» Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футбольный клуб «Рубин» из Казани объявил о переходе в команду сербского атакующего полузащитника Николы Чумича.

Ранее 24-летний спортсмен выступал за «Войводину», с казанским клубом контракт подписан сроком на четыре года. В «Рубине» он будет играть под номером 24. Сумма трансфера не разглашается.

В послужном списке футболиста выступления за такие сербские клубы, как «Слобода Ужице», «Металац», «Раднички», в Греции он был игроком местного «Олимпиакоса», играл за испанский «Спортинг Хихон» и швейцарский «Люцерн».

Ранее мы сообщали, что перешедший в «Родину» Бакаев обратился к болельщикам «Рубина».

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