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НовостиОбщество14 сентября 2023 17:09

Бегавший по улицам Челнов травмированный лось скончался

У животного были сломаны ребра, пробито легкое
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Лось, который бегал по улицам Набережных Челнов, а затем был выпущен в лес, скончался.

Лось, который бегал по улицам Набережных Челнов, а затем был выпущен в лес, скончался.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лось, который бегал по улицам Набережных Челнов, а затем был выпущен в лес, скончался. В Госкомитете Татарстана по биоресурсам сообщили, что животное получило травмы, несовместимые с жизнью.

«При осмотре у лося обнаружили сломанные ребра, было пробито легкое. Его вывезли в лес и наблюдали, но животное не проснулось», – прокомментировал «Татар-информу» начальник Тукаевского межрайонного отдела Государственного комитета РТ по биоресурсам Дмитрий Грищук.

Вероятно, зверь пострадал, когда пытался перепрыгнуть через забор детсада и после столкновения с автомобилем.

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