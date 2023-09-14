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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:49

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с президентом РУДН

Университет дружбы народов подписал соглашение о сотрудничестве с КФУ
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Встреча прошла в Доме правительства республики. Фото: rais.tatarstan.ru/

Встреча прошла в Доме правительства республики. Фото: rais.tatarstan.ru/

Глава РТ Рустам Минниханов провел встречу с президентом Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Владимиром Филипповым в Доме правительства республики.

РУДН подписал соглашение о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом, в рамках которого предполагается разработка совместных образовательных программ, реализация научно-образовательных проектов.

Филиппов участвует XI Всероссийском съезде иностранных студентов России, который проходит 13—16 сентября на базе КФУ.

Напомним: Минниханов выступил с посланием Госсовету Татарстана. По словам главы республики, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие.

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