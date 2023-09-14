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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:50

В казанском аэропорту в 2024 году начнется строительство нового терминала

Благодаря этому он сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Аэропорт сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров

Аэропорт сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В казанском международном аэропорту имени Тукая в 2024 году начнется строительство нового терминала. Благодаря этому он сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров. Об этом во время ежегодного послания Госсовету Татарстана сообщил раис республики Рустам Минниханов Властям города нужно проработать вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы с Минтрансом России. Также необходимо расширять маршрутную сеть речных перевозок. В этом направлении пассажиропоток к 2025 году хотят увеличить до 500 тысяч человек в год.

Кроме того, Минниханов поручил поручил правительству региона подготовить предложения по формированию опорной сети узловых мультимодальных центров.

Напомним, казанский авиапарк пополнится новыми ТУ-214.

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