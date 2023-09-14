В казанском аэропорту в 2024 году начнется строительство нового терминала

Аэропорт сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров Фото: Мария ЛЕНЦ

В казанском международном аэропорту имени Тукая в 2024 году начнется строительство нового терминала. Благодаря этому он сможет обслужить более пяти миллионов пассажиров. Об этом во время ежегодного послания Госсовету Татарстана сообщил раис республики Рустам Минниханов Властям города нужно проработать вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы с Минтрансом России. Также необходимо расширять маршрутную сеть речных перевозок. В этом направлении пассажиропоток к 2025 году хотят увеличить до 500 тысяч человек в год.

Кроме того, Минниханов поручил поручил правительству региона подготовить предложения по формированию опорной сети узловых мультимодальных центров.

Напомним, казанский авиапарк пополнится новыми ТУ-214.

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