Кожевников считает, что «Зеленое дерби» перестает быть событием в КХЛ

Состязание казанцев и уфимцев перестает быть центральным событием, считает эксперт. Фото: Ак Барс

В четверг, 14 сентября, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» впервые в сезоне сыграют в Уфе в рамках чемпионата КХЛ. Хоккейный эксперт Александр Кожевников выразил опасения по поводу будущего «Зеленого дерби».

По его мнению, есть риск потерять «Зеленое дерби». Состязание казанцев и уфимцев перестает быть центральным событием. Есть многие матчи-конкуренты, которые вызовут точно не меньший интерес, например, встреча «Торпедо» и «Куньлуня РС», считает эксперт.

Кожевников также отметил, что «Ак Барс» является явным фаворитом Восточной конференции, а вот «Салават Юлаев» на фоне казанцев «выглядит сиротливо», передает Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее Дмитрий Квартальнов оценил игру Александра Радулова в матче с минским «Динамо».

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