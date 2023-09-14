Мировым судьей по Вахитовскому судебному району Казани на судебном участке №1 избран Арслан Боязитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане избрали семь новых судей. К одному из них них у депутатов возник вопрос из-за штрафов по превышению скорости автомобиля.

Мировым судьей по Вахитовскому судебному району Казани на судебном участке №1 избран Арслан Боязитов, а по Московскому району (участок №1) - Гузель Багавеева. Служителем правосудия по Приволжскому району города на участке №4 стала Лилия Тухватуллина. Именно к ней у депутатов из-за административных штрафов возник вопрос.

Как отметила Тахватуллина, к ответственности она привлекалась только как собственник автомобиля. Правонарушение совершил ее муж.

Кроме того, в Набережных Челнах на судебном участке №15 судьей избран Марс Яхин, на участке №23 - Эдуард Замалиев. По Кировскому району столицы Татарстана (участок №1) блюстителем закона стал Айдар Шарафеев, в Набережных Челнах на участке №2 - Лейсан Диярова. Их назначили без ограничения срока полномочий.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани.

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