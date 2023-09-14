Марий Эл на выставке в Москве представила мед и продукцию на основе шишек

Владимир Аптулаев советует первым делом изучить Йошкар-Олу, где много зданий-копий мировой архитектуры Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Москве проходит международная выставка ОТДЫХ Leisure. В нем приняли участие представители разных регионов и стран, в том числе из Марий Эл. Они презентовали собственную продукцию. Поподробнее об этом «КП-Казань» рассказал гендиректор ООО «Йошкин» Владимир Аптулаев.

Организация занимается распространением продукции не только в Йошкар-Оле, но и за границами Марий Эл. Основная их деятельность связана с работой с туристами, представляют им самобытные товары.

«Марийский край отличается экологией. Более 50% территории занимают леса. Для наших гостей это очень интересно. Сегодня экологическая доля, в особенности для тех, кто приезжает из мегаполисов, играет особую роль. На выставке представлены марийский мед, напитки и продукция на основе сосновых шишек, сиропы, цукаты, Иван-чай», - рассказал Владимир Аптулаев.

На международных форумах компания показывает гостям, чем они отличаются от всех остальных. Все, чем знаменита и гордится столица Марий Эл, представлено на этой выставке. Туристы, пробуя их продукцию, удивляются экологичностью товаров.

«Мы ежегодно участвуем в подобных мероприятиях. Марий Эл во всех отношениях необычная. Это наши традиции, религия и обряды. К нам приезжали туристические эксперты, они подтвердили нашу самобытность», - отметил спикер.

В республику приезжают из разных уголков России и из-за границы. Туристы получают наслаждение от национальной составляющей. Упор делается на внутренний туризм. В последнее время особую популярность имеет марийский Дед Мороз.

Спикер советует первым делом изучить Йошкар-Олу, где много зданий-копий мировой архитектуры. Осенью и зимой туристы посещают замок Шереметьева, Музей под открытым небом, село Шоруньжа, многочисленные родники.

«Послушать как птицы поют очень многого стоит. Я горжусь, что Марий Эл сохранил свою экологичность. Ждем всех к нам в гости», - заключил спикер.

Отметим, организатором выставки является «Евроэкспо».

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