Минниханов: «Движение по трассе М-12 «Москва - Казань» запустят в конце декабря»

По словам главы Татарстана, время в пути между городами сократится до 6,5 часов. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот четверг, 14 сентября, выступая с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана, глава республики Рустам Минниханов заявил, что движение по трассе М-12 «Москва – Казань» запустят в конце декабря 2023 года. Он напомнил, что в связи с этим время в пути между городами сократится до 6,5 часов.

Также Минниханов наметил планы по развитию транспортной инфраструктуры республики и на следующий год. Это, в частности, строительство дороги «Алексеевск – Альметьевск», которая будет включена в трассу «Казань – Оренбург». По словам главы Татарстана, по сути, стоит стратегическая задача по соединению трасс М-7 и М-5 дорогами первой категории.

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