В Казани пройдет посвященный 50-летию Юрия Шатунова концерт

Музыканты споют известные хиты Юрия Шатунова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 17 сентября, в 17:00 на Кремлевской набережной в Казани пройдет двухчасовой концерт, посвященный Юрию Шатунову. Артисту в этом году могло бы исполниться 50 лет.

На сцене выступят Айрат Фазылзянов, Ленар Габдуллин, Ильнур Саидов, Денис Орлов, Элеонора Мингазова и Диана Кравченко. Хедлайнером вечера станет группа Legenda. Музыканты споют хиты «Седая ночь», «Белые розы», «Не бойся», «День рождения», «Розовый вечер», «А лето цвета», «Падают листья».

Вход на концерт - свободный. По просьбам горожан на экранах будут показываться слова песен, чтобы все могли подпеть, рассказала организатор события Альбина Кармышева «Татар-информу».

Напомним, ранее бабушка из Бугульмы получила приглашение на ежегодное послание главы Татарстана.

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